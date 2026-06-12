FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表の新キャプテンに板倉滉が就任した。日本代表の山本昌邦ナショナルチームダイレクターは11日の非公開練習中に取材に応じ、ケガによる遠藤航の離脱を発表。町野修斗の追加招集と板倉滉の新キャプテン就任を併せて公表した。板倉の新キャプテン就任の経緯について「今日（11日）こちらに来てミーティングがありました。その中で森保（一）監督より、遠藤選手がチームを離れること、そして新