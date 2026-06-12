日本代表の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが11日の非公開練習中に取材に応じ、遠藤航の離脱、町野修斗の追加招集、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。遠藤は5月31日に行われたキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で長期離脱から約3カ月半ぶりに実戦復帰。しかしながら、メキシコ・モンテレイでのキリンチャレンジキャンプ（事前合宿）では別メニュー調整が続き、前日10日の練習にはスパイクを履いてピッ