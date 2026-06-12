日本サッカー協会は６月12日、北中米ワールドカップに臨む日本代表において、離脱となったMF遠藤航に代わり、FW町野修斗の追加招集を発表した。日本代表は現在、アメリカ・ナッシュビルでグループステージ初戦のオランダ戦に向けて調整中。日本時間６月15日に迎える大一番を前に、新たな戦力が加わることとなった。26歳の町野はドイツ１部のボルシアMGでプレー。2025-26シーズンはブンデスリーガで32試合に出場し、３ゴール