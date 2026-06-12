お笑いタレントの陣内智則が11日、自身のX(Twitter)を更新し、肺炎のため2日に76歳で亡くなった元プロボクサーでタレントのガッツ石松さんを追悼した。かつてバラエティ番組でガッツさんに頭をはたくツッコミを入れ、本気で怒らせてしまった“伝説の共演”でも知られる2人。その後は謝罪を経て和解し、一緒にロケへ行く関係になっていたという。(左から)陣内智則、ガッツ石松さん陣内は、ガッツさんの訃報を受け、「ガッツ石松さん