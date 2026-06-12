巨人が米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）を獲得することが１１日、分かった。交流戦９勝４敗２分けの快進撃を見せ、現在はリーグ単独首位に立つ橋上巨人が攻めの一手で先発補強に着手。２年ぶりの日本球界復帰となる左腕の補強に成功した。小笠原は東海大相模から１５年度ドラフト１位で中日へ入団。９年間プレーしたのち、２４年のシーズン終了後にポスティングシステムを利用して２年