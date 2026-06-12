米家計の純資産は第１四半期に増加したものの、その伸びは過去１年間で最も小幅となった。株式資産の価値が減少した一方、不動産などその他資産の価値上昇がそれを相殺した。 ＦＲＢがこの日公表した報告書によると、家計純資産は前四半期比で１１３１億ドル増加し、１８３兆ドルとなった。資産別では、株式保有額が１兆８０００億ドル減少した一方、不動産資産の価値は８０００億ドル超増加した。 第１四半期終盤の３