2026年６月11日（日本時間12日）、遠藤航の離脱が決定。５月31日のアイスランド戦後、違和感を訴えた左足の状態が芳しくなく、メディカルスタッフの報告を受けて森保一監督が最終決断を下した。今回の合宿中、ミックスゾーンで記者団から声をかけられた遠藤だが、一度も止まることはなかった。申し訳なそうに断る姿が印象的だった。 そんな遠藤から「メディアの皆様へ」とのメッセージがあった。読み上げたのは日本