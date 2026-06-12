まさかの事態だ。現地６月11日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、日本代表のキャプテン遠藤航の離脱と、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。負傷した左足の状態が懸念されていた遠藤。練習にも部分的に参加していたなかで、最終的にはチームを離れることになった。 日本の深夜に飛び込んできた衝撃の一報。Ｘでは「遠藤離脱」がトレンド入り。SNS上では以下のような声があがった。「だめかぁ」「遠藤そう