12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比260円高の6万4740円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては522.73円高。出来高は1万3352枚となっている。 TOPIX先物期近は3843.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.15ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64740