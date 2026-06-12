【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に臨む日本代表に選ばれていた主将の遠藤航（３３）（リバプール）が１１日、左足のけがのためチームを離脱した。米ナッシュビルでの練習で、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダイレクターが取材に応じ、「メディカルスタッフの報告を受けて、（森保一）監督が最終決断をした」と説明した。遠藤は日本協会