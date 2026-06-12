巨人が米大リーグ・ナショナルズ傘下のマイナーでプレーする小笠原慎之介投手（２８）と契約を結ぶことで基本合意したことが１１日、分かった。近く正式発表される。小笠原はポスティングシステムを利用して、２０２５年に中日からナショナルズへ移籍。２５年は２３登板で１勝１敗、防御率６・９８の成績を残した。渡米２年目の今季は傘下２Ａ、３Ａのチームでプレーしていた。国内では１６年に神奈川・東海大相模高からドラ