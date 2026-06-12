関東のマンションの管理組合が発注する大規模修繕工事で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が、設計監理会社２社と修繕工事会社約４０社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出す方針を固めたことが関係者への取材でわかった。併せて、工事を受注した修繕工事会社には計約１６億円の課徴金納付命令を出す見通し。（竹田章紘、日下翔己）マンションの大規模修繕工事を巡り、公取委が行政処分を科す