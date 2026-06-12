サッカー日本代表の山本昌邦技術委員長が現地11日（日本時間12日）に、キャプテンの遠藤航選手の離脱を発表しました。遠藤選手は2月に左足じん帯を損傷後、人工じん帯で補強しての復帰で代表メンバー入り。しかし先月31日アイスランド戦では前半終了時に交代。その後は全体練習メニューには参加せず別メニュー、前日に初めて全体メニューに参加していました。▽山本昌邦技術委員長コメント「本日、遠藤航選手がチームを既に離れま