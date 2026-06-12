森保ジャパンに激震だ。日本サッカー協会は１２日、主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が負傷により離脱し、ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集した。遠藤と同じポジションで待望論が高まっていたＭＦ守田英正（スポルティング）は招集されず、議論が沸騰している。遠藤のまさかの離脱によって招集されたのは町野。攻撃陣を厚くする狙いの一方で、守備的ＭＦ（ボランチ）の層は薄くなる。ＤＦ瀬古歩夢（ルアーブル）のボラン