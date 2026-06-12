主将のＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、１１日朝に北中米Ｗ杯に臨む日本代表から離脱した。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集となり、主将はＤＦ板倉滉（アヤックス）が引き継ぐ。山本昌邦技術委員長がこの日、ベースキャンプ地・テネシー州ナッシュビルで取材に応じて発表した。山本委員長によると、メディカルスタッフの報告受けて森保一監督が判断したという。同委員長「本人が一番悔しい思いしているし、私として