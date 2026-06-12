遠藤航の離脱が決まった北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月11日、主将MF遠藤航（リバプール）の離脱を発表した。代わりの主将にはDF板倉滉（アヤックス）が就任。追加招集にはFW町野修斗（ボルシアMG）が決まった。チームに激震が走った。今朝のミーティングで、森保一監督から、遠藤の離脱、そして代わりの主将に板倉が就任することが伝えられた。取材に応じた山本昌邦技術委員長兼ナショナルチームダ