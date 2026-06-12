巨人が元中日で米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と今季途中の入団で基本合意に達したことが１１日、分かった。ポスティングシステムを利用して昨季から米球界に挑戦し、メジャーで１勝を挙げた左腕。今季はマイナーの登板が続いていた。２年ぶりセ・リーグ優勝、１４年ぶり日本一へ、勝負の夏以降を見据えた電撃補強で先発陣の層を厚くする。小笠原は中日でＮＰＢ通算４６勝（６５敗）