ＴＢＳの伊藤隆太アナウンサー（５３）が、７月１日付の人事でアナウンスセンターから異動することが１１日、分かった。番組やＣＭが放送基準、倫理規定に則しているかを調べる編成考査局審査部のリードマネジャーに就く。現在は「ひるおび」（月〜金曜・前１０時２５分）の月、水曜と、日曜の「ＪＮＮニュース」に出演。これまでも報道番組が多かったが、タレントの明石家さんま（７０）が司会を務める「さんまのスーパーから