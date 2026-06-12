◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本サッカー協会（JFA）は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が負傷のため離脱すると発表した。森保一監督（57）はメキシコ・モンテレイでの事前合宿最終日の7日（同8日）に別メニュー調整が続いていた遠藤に言及。「アイスランド戦で違和感が出てやれることが戻った部