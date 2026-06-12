2026年６月11日（日本時間12日）、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長から「遠藤航の離脱」が発表された。追加招集は「町野修斗で調整中。本日夕方には到着予定」とのことだった（その後正式決定）。なぜボランチではなくアタッカーの町野なのか。そう聞かれた山本技術委員長は以下のように回答した。 「皆さんが一番気になるご質問だと思いますが、ピッチ上の中身に関しては監督に全て、現場のコーチングスタッフにも