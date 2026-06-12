北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビルで調整中の日本代表に大激震が走った。現地６月11日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、主将の遠藤航の離脱、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、手術を受けて、ワールドカップメンバーに招集。だが、実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合