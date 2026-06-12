◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本サッカー協会(JFA)は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将の遠藤航(33＝リバプール)がコンディション不良のため離脱すると発表した。FW町野修斗（26＝ボルシアMG）を追加招集し、遠藤に代わる新主将はDF板倉滉（29＝アヤックス）が決まった。日本協会の山本昌邦技術委員長は、遠藤がチームを離れ