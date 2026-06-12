【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表から、キャプテンＭＦ遠藤航の離脱が決定した。１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートに、遠藤の姿はなし。山本昌邦技術委員長は遠藤のコメントを代読。「メディアの方々には、直接お話することができず、本当に申し訳ございません。