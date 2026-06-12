NY株式11日（NY時間12:15）（日本時間01:15） ダウ平均50357.95（+439.17+0.88%） ナスダック25401.61（+232.11+0.92%） CME日経平均先物64920（大証終比：+580+0.90%） 欧州株式11日GMT16:15 英FT100 10303.88（+49.07+0.48%） 独DAX 24209.71（+14.40+0.06%） 仏CAC40 8200.80（+38.97+0.48%） 米国債利回り 2年債 4.141（-0.002） 10年債 4.526（-0.026） 30年債 5