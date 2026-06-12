11日午前、大分県宇佐市で住宅兼倉庫1棟を全焼する火事がありました。 けが人はいないということです。 宇佐市四日市 大きく焼け崩れた建物。黒煙が上がっている様子も確認できます。 火事があったのは、宇佐市四日市の住宅兼倉庫です。警察と消防によりますと、11日午前10時50分ごろ、「建物から黒煙と炎が噴き出している」と119番通報がありました。火はおよそ2時間50分後に消し止められましたが、竹内正