大分市は、11日住民票などを記録したシステムでおよそ480人の本籍地などの表記に誤りが生じていたと発表しました。 大分市によりますと、2026年1月、住民票などを記録したシステムを国の標準システムにするためデータを移す際本籍地や転入前の住所などの表記に誤りが生じる不具合が起きていたということです。 データの移行作業をした業者が気づかなかったほか市も確認が不十分だったとしています。5月13日に市民