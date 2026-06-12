廃校となった中学校の校舎を利用している大分県国東市内の食品加工会社が、創業当初の2012年から適切に処理していない排水を川に流していたことが分かりました。 不適切な排水処理をしていたのは国東市の食品加工会社「国東ファーム」です。 国東ファーム 市によりますと国東ファームは廃校となった中学校の校舎を改修し2012年から操業しています。 工場から出た排水を近くの川に流してい