大分県大分市内で使えるプレミアム付き商品券についてです。 電子商品券の購入申し込みが発行数に届かなかったため2次募集が行われることが決まりました。 大分市プレミアム付き商品券のホームページ 今回のプレミアム付き商品券は1冊あたり1万円で販売され大分市内の加盟店で1万3000円分の買い物ができます。 商品券は紙と電子があり紙については完売しましたが電子については予定の冊数に1万6