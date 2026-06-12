大分県内も4日、梅雨入りが発表され本格的な雨のシーズンを迎えています。そこで、2026年注目の梅雨のグッズを紹介します。 4月に導入された「自転車の青切符」も商戦に影響しています。 ハンズ大分店 6月4日に梅雨入りが発表された県内。これからの時期に欠かせないのが雨対策のグッズです。 その代表格が「傘」。大分市内の生活雑貨店では長傘よりも折りたたみ傘が主流だといいます。 中でもイチ