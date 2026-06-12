◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本サッカー協会(JFA)は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航(33＝リバプール)が負傷のため離脱すると発表した。2月に手術した左足の状態が悪化したという。遠藤はJFAを通じて「メディアの方々には直接お話することができず申し訳ございません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っ