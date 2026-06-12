大分が全国一の生産量と質を誇る乾しシイタケですが生産量は減少傾向にあります。 こうした状況を改善しようと県がシイタケの新たな品種を開発し6月から販売が始まっています。 特徴は「暑さ」への強さです。 新田小学校の児童 子供たちが楽しそうに収穫しているのはシイタケ。県内有数の産地、豊後大野市で11日行われた「しいたけ教室」です。地元の特産について知ってもらおうと毎年行われているもので、