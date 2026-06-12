◇ナ・リーグカブス2−3ロッキーズ（2026年6月10日デンバー）カブス・今永は5回2安打無失点、7奪三振の好投も勝敗は付かなかった。「なんで打たれているのか、何が足りていないのかを、丁寧に原点を洗い出した結果が、今日の投球につながった」と手応えを口にした。前回登板までの4試合で計26失点。本塁打は12本も打たれていた。前日に6勝目を挙げたロッキーズの菅野をヒントに「丁寧な投球を心がけていた。凄く参考にな