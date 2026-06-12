◇ナ・リーグドジャース8―9パイレーツ（2026年6月10日ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、パイレーツ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。6回2/3を投げ今季ワーストの4失点（自責点3）を喫した。7勝目の権利を持って降板も救援陣が踏ん張れなかった。9回の第5打席で12号2ランを放ち投打で存在感を示したが、試合は8―9で敗れた。野球界最高の景色と称されるパイレーツの本拠地。球場脇