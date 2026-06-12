アジアサッカー連盟(AFC)は11日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ファイナルステージで発生した事象に関する処分を発表した。アルイテハドは準々決勝でFC町田ゼルビアに0-1で敗戦。試合後にはセルジオ・コンセイソン監督が「審判が我々の今夜の相手」と判定を批判した一戦では、試合終了の笛が鳴った後に控えDFアハメド・シャラヒリがマー・ニン主審に体当たりして一発退場となっていた。AFCはシャラヒリが「審判員に対