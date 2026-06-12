町野修斗の追加招集、山本昌邦技術委員長が説明した北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表へ、FW町野修斗が追加招集されることが決定した。主将のMF遠藤航が負傷の影響により離脱するという緊急事態を受け、2大会連続の追加招集として白羽の矢が立った。日本サッカー協会（JFA）の山本昌邦技術委員長が現地時間6月11日、アメリカ・ナッシュビルでの緊急ブリーフィングで発表した。チームはグループステージ初戦のオランダ