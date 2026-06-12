【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートさせた。＊＊＊初戦のオランダ戦を３日後に控え、森保ジャパンに激震が走った。主将ＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯を欠場することが決定した。新主将はＤＦ板倉の見込みで、日本サッカー協