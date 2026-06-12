◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦日本―オランダ（2026年6月14日米テキサス州ダラス）日本サッカー協会(JFA)は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航(33＝リバプール)が負傷のため離脱すると発表した。2月に手術した左足の状態が悪化したという。遠藤は自身のXを通じて日本代表からの引退を表明した。日本協会の山本昌邦技術委員長は目に涙を浮かべながら「遠藤航選手がチームを