◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）三塁ベンチ裏からバスへつながる直線通路を、阪神・大山は早足で歩いた。うつむき、記者の問いにもうなずくだけ。発した言葉は、反省に満ちた「（大事なのは）勝つか負けるかなので」。4回2死、スチュワートの153キロ直球を弾丸ライナーで右翼ホームランテラス席へ。15試合ぶりの7号ソロも、試合に負ければ意味を持たない。9日のカード初戦で6被本塁打10失