◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神・前川が3試合連続「DH」でスタメン出場し、6回1死一、二塁からスチュワートの変化球に対応して、右前適時打を放った。交流戦のDH制6試合目で、今季チーム初のDH打点となった。「きれいなヒットではなかったですけど、結果的に打点もついて良かった。打席が終わってからの待ち時間とか工夫しながらやりました」。前日10日のDHのチーム初安打に続く、ア