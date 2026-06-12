◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神・佐藤輝はチャンスメークに徹した。1―2の6回1死で右前打を放って後の前川の同点適時打につなげると、7回には2死一、二塁で四球を選んで再び好機を拡大した。悔やんだのは右翼守備。7回2死二塁で牧原大の右前打を処理し、バックホームで補殺できなかったことを振り返り「なんとかあれをアウトにできるように。練習していきます」と力を込めた。