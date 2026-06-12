◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神は11日のソフトバンク戦に1点差で競り負けた。昨年の日本シリーズ再戦となったこのカードで、2018年以来8年ぶりに3連敗。パワーと細かい技術を兼ね備える相手に屈し、藤川球児監督（45）は「当然、悔しい」と唇をかんだ。鬼門・みずほペイペイドームを、今年も克服できなかった。交流戦は5試合を残して4勝9敗になり、4年連続で勝ち越しがなくなった。