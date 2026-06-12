◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）試合後、阪神・湯浅は右足首に黒いテーピングを巻き、普段のランニングシューズではなくサンダルを履いて報道陣の前に姿を現した。トレーナー2人に肩を借りながら、帰りのバスへ足をひきずりながら向かった。自力歩行ができない状態だった右腕は「とりあえず明日（12日）、様子を見てからです」と話すにとどめた。「（投げ終わって痛めた）たぶん。（自分で