◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神・島田は勝ち越しのチャンスを生かせなかった。6回に同点の適時打を放った前川の代走で起用され、1死一、三塁の場面。2球目にスタートを仕掛けたが海野の送球の前に、盗塁死となった。足で揺さぶりをかけるチームの勝負手に応えることができなかった。「決め切れなくて、申し訳ないです」とスペシャリストも言葉少なだった。