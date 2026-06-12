【パリ＝工藤圭太】１３、１４日の大相撲パリ公演を前に、豊昇龍、大の里の両横綱が１１日、パリ市内を散策した。パリのシンボル、エッフェル塔を間近に臨むトロカデロ広場では、浴衣姿の両横綱が現れると観光客らが集まって人だかりに。２人は笑顔で写真撮影に応じるなどし、英気を養った。豊昇龍は「公演まで２日間、しっかり調整して臨みたい」、大の里は「やっとフランスに来たという実感が湧いた。しっかり観光して楽しみ