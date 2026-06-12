◇交流戦阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神・伊藤将が、再出発のマウンドでゲームをつくった。5回3安打7奪三振、2失点。左大腿部の筋損傷からの1軍復帰初戦で、3回まではパーフェクト投球を披露するなど、上々の内容を見せた。「ストレートでファウルを取れたり、インサイドを使えたりしたところは良かった」開幕3戦目の3月29日巨人戦以来の1軍先発。1―0の4回に先頭・正木に外角直球をはじか