存在感を高める“高専人材”。その活躍の場として選ばれていたのは東京の町工場でした。火災現場に駆けつけ消火活動を行う犬型ロボに、広角カメラを搭載した下水道点検ロボなど、製作したのはロボットやAIに強い「高等専門学校生」。その高い技術力を求め企業が人材の争奪戦を繰り広げるなか、高専人材から支持を集めている就職先が、東京の下町にある町工場です。ものづくりの現場が少しずつ姿を消している今、将来の日の丸技術を