11日未明、神奈川県相模原市の河川敷で、女子高校生が倒れた状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。警察は、元交際相手で19歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。喜入友浩キャスター「神奈川県相模原市の河川敷です。行方不明になっていた女子高校生が橋の下で見つかりました」橋の下で倒れていたのは、座間市に住む高校3年の佐藤唯来さん（17）。11日午前2時ごろに発見され、その後、病院で死亡が確認されました。警察は、