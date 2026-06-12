【モデルプレス＝2026/06/12】6月10〜11日、Kアリーナ横浜にてファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」が開催。1日目のプレゼンターとしてお笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が登場し、TBS日曜劇場「リブート」（2026年）で共演したMrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架との絡みに、ファンの歓声が沸き起こった。【写真】ミセ