アジア大会100日前を記念しスポーツ漫画などで大会を盛り上げるイベントが名古屋市で開催されています。 アジア大会を盛り上げるため漫画からスポーツを知ってもらおうと開かれたこのイベントではスポーツ漫画の複製原画や人気漫画家のサイン色紙などが展示されています。 また、アジア大会の組織委員会とトヨタが行っているアスリートへの応援メッセージを届けるキャンペーンの募集も行わ