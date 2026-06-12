ユーロドルはＮＹ時間にかけて売りが優勢となっており、１．１５ドル台前半に値を落としている。１．１５ドルは強い下値サポートが観測されているが、試しに行くか注目される。ただ、ユーロドルはドル高による下げが中心で、対ポンドでは上昇。ユーロ自体は底堅さも見られている。一方、ユーロ円は１８５円台半ばから１８４円台後半に下落。 この日はＥＣＢ理事会が開催され、大方の予想通り